Із сектора Гази по Ізраїлю випустили 3 ракети

По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони "Залізний купол". Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.

"З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО "Залізний купол", - йдеться в повідомленні.

Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.

Раніше ізраїльські військові повідомляли, що на півдні країни спрацювали сирени, що оповіщають про повітряну тривогу.

16 серпня ізраїльські військові завдали удару по двох підземних об'єктах, що належать палестинському руху ХАМАС у відповідь на щонайменше одну випущену з сектора Гази ракету, яку також перехопила система ППО.

Нагадаємо, наприкінці липня глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод із Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами, назвавши знесення Ізраїлем будинків палестинців на околицях Східного Єрусалиму "етнічними чистками".