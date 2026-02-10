"Укрпошта" вибачилась за скандальну рекламу зі школяркою: що з нею не так

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський публічно перепросив за скандальну рекламу до Дня святого Валентина. Українці звинували компанію у сексуалізації школярки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву Смілянського у Facebook.
Читайте також: Українки за 200 гривень: у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок
Днями "Укрпошта" разом із українським брендом одягу та білизни Rikky Hype запустили спільну рекламу до Дня закоханих. Компанії прагнули висвітлити шкільну традицію дарування валентинок.
На рекламних фото була зображена модель в образі школярки у надто короткій спідниці. Це викликало шквал критики зі сторони українців, вони звинуватили державну компанію в сексуалізації неповнолітніх дівчат.
З етичних причин ми не поширюватимемо ці світлини.
Після шквалу критики Ігор Смілянський опублікуввував пост із публічними вибачення від себе та компанії. Також повідомив, що "Укрпошта" розірвала співпрацю із брендом одягу Rikky Hype.
"Публікація, що викликала резонанс, - це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме - обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг "Укрпошти". В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю", - написав очільник "Укрпошти".
Він також подякував людям, які сисиематично боряться із подібними інцидентами, а не лише заради хайпу під час інфорприводу.
"Це все, зокрема реклама, не прості теми в сьогоднішньому суспільстві. Де цілі індустрії, такі як fashion, косметика та медична косметологія побудовані на підкреслюванні сексуальності жінок (іноді чоловіків), але з іншого боку тепер суспільство, принаймні його частина, дивиться на фото в купальниках чи білизні під іншим кутом", - додав Смілянський.
Особливо гостру рекцію українського суспільства на цю рекламну кампанію можна додатково пояснити резонансним обговоренням законопроекту, де планували знизити вік шлюбу в Україні до 14 років. Після хвилі критики у Верховній Раді вирішили змінити деякі пункти законопректу.
Ще одна причина - зараз йде оприлюднення плівок Епштенйна. Це один із найгучніших сексуальних скандалів у сучасній історії США, де впливого фінансиста засудили за педофілію. Вже після його смерті стало відомо, що у злочинах могли брати участь низка впливих можновладців.