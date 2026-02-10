"Укрпочта" извинилась за скандальную рекламу со школьницей: что с ней не так

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский публично извинился за скандальную рекламу ко Дню святого Валентина. Украинцы обвинили компанию в сексуализации школьницы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Смелянского в Facebook.
На днях "Укрпочта" вместе с украинским брендом одежды и белья Rikky Hype запустили совместную рекламу ко Дню влюбленных. Компании стремились осветить школьную традицию дарения валентинок.
На рекламных фото была изображена модель в образе школьницы в слишком короткой юбке. Это вызвало шквал критики со стороны украинцев, они обвинили государственную компанию в сексуализации несовершеннолетних девушек.
По этическим причинам мы не будем распространять эти фотографии.
После шквала критики Игорь Смелянский опубликовал пост с публичными извинениями от себя и компании. Также сообщил, что "Укрпочта" разорвала сотрудничество с брендом одежды Rikky Hype.
"Публикация, вызвавшая резонанс, - это наша ошибка. Прежде всего моя личная. Мы не учли важный контекст чувствительной темы. А именно - обсуждение скандала с пленками Эпштейна, дискуссии об изменениях в законодательстве о возрасте разрешения на брак и ребрендинг "Укрпочты". В этом контексте было принято неверное решение, и я это признаю", - написал глава "Укрпочты".
Он также поблагодарил людей, которые сисиематично борются с подобными инцидентами, а не только ради хайпа во время инфорповода.
"Это все, в частности реклама, не простые темы в сегодняшнем обществе. Где целые индустрии, такие как fashion, косметика и медицинская косметология построены на подчеркивании сексуальности женщин (иногда мужчин), но с другой стороны теперь общество, по крайней мере его часть, смотрит на фото в купальниках или белье под другим углом", - добавил Смелянский.
Особенно острую реакцию украинского общества на эту рекламную кампанию можно дополнительно объяснить резонансным обсуждением законопроекта, где планировали снизить возраст брака в Украине до 14 лет. После волны критики в Верховной Раде решили изменить некоторые пункты законопректа.
Еще одна причина - сейчас идет обнародование пленок Эпштенйна. Это один из самых громких сексуальных скандалов в современной истории США, где влиятельного финансиста осудили за педофилию. Уже после его смерти стало известно, что в преступлениях могли участвовать ряд влиятельных чиновников.