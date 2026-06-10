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Секретний військовий ШІ випередив ChatGPT і Gemini: що вміє Fable 5

10:32 10.06.2026 Ср
3 хв
Нова технологія змусила уряд США терміново переглянути правила регулювання
aimg Ольга Завада
Anthropic випустила ШІ нового покоління (фото: Anthropic)

Anthropic офіційно представила нове сімейство ШІ-моделей під назвою Fable 5. Розробка базується на секретній військовій системі Mythos, яка раніше була доступна лише обраним технологічним гігантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Розгром топових ШІ

Нова нейромережа створювалася у межах закритого оборонного проєкту Project Glasswing. Раніше доступ до цих алгоритмів мали лише фахівці Apple, NVIDIA та Білого дому - все для захисту ПЗ від масштабних кібератак.

У внутрішніх тестах Fable 5 продемонструвала абсолютну перевагу над конкурентами. ШІ зміг випередити не лише попереднього флагмана компанії Opus 4.8, а й найновіші системи GPT-5.5 від OpenAI та Gemini 3.1 Pro від Google.

Порівняння можливостей Fable 5 та Mythos 5 з іншими провідними ШІ-моделями (скриншот: Anthropic)

Головні технологічні прориви Fable 5

Ідеальний комп'ютерний зір. ШІ здатний розпізнавати складні наукові графіки та дрібні деталі інтерфейсу. На відміну від попередніх версій, нейромережа "бачить" кожну зміну на екрані в реальному часі.

Програмування за зображенням. Алгоритм може повністю відтворити вихідний код веб-додатка чи сайту, маючи лише кілька звичайних скриншотів.

Аналіз великих документів. Що завдання довші та заплутаніші, то більший відрив демонструє новинка у порівнянні зі старими ШІ-сервісами.

Читайте більше: ШІ навчився працювати як людський мозок: смартфони та дрони отримають більше автономності

Щоб наочно продемонструвати можливості зору, розробники змусили Fable 5 пройти культову гру Pokémon FireRed. ШІ впорався із завданням без допоміжних текстових підказок чи вбудованих інструментів орієнтації - виключно завдяки аналізу візуального потоку.

Сувора цензура та ціна використання

Через надмірну потужність розробникам довелося впровадити жорсткі безпекові фільтри. Якщо користувач ставить запитання на чутливі або потенційно небезпечні теми, система автоматично перенаправляє запит на слабшу модель Opus 4.8.

Наразі алгоритми захисту працюють у "консервативному" режимі, тому приблизно у 5% сесій нейромережа може помилково блокувати навіть цілком невинні запити.

Разом із цим, Anthropic анонсувала вихід ще потужнішої версії - Mythos 5. Нейромережа позбавлена цивільних обмежень безпеки й здатна проєктувати нові ліки та хімічні сполуки. Примітно, що алгоритм надаватимуть лише перевіреним корпораціям за спеціальною програмою довіри.

Для звичайних користувачів та підписників сервісу Claude доступ до Fable 5 залишатиметься повністю безкоштовним до 22 червня. Після цього періоду компанія вводить похвилинну тарифікацію за використані токени.

Згодом, коли сервери впораються з навантаженням, розробники обіцяють повернути модель до стандартних тарифних планів без додаткових переплат.

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