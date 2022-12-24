Секретність та високий ризик. WP розповів, як готувався візит Зеленського до США

Надсекретне планування від'їзду президента України Володимира Зеленського наголосило на виключно небезпечному характері візиту лідера воєнного часу, який щодня стикається з ризиком для свого життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Про плани візиту знала лише вузька група представників Білого дому та інших високопосадовців адміністрації.

Щоб уникнути витоку інформації та інших загроз безпеці, офіційні особи США заявили, що більша частина спілкування з командою Зеленського відбувалася особисто, а посол США Бріджіт Брінк зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського у Києві.

Усього за три дні до візиту офіційні особи Білого дому попередили невелику групу лідерів Конгресу, включаючи спікера Палати представників Ненсі Пелосі, щоб вони могли організувати його виступ на спільному засіданні.

Зеленський використав свої короткі зустрічі з Байденом та законодавцями, щоб довести, що Україна здатна одразу виграти війну.

Зеленський використав візит, у тому числі щоб "заручитися підтримкою скептично налаштованих законодавців та інших американців перед запеклими зимовими боями".

Як нагадує газета, Палата представників незабаром перейде під контроль Республіканської партії, деякі представники якої виступають за зниження допомоги Україні чи більший контроль. Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який був присутній на виступі Зеленського, вважає, що його слова подіяли. На думку сенатора, Палата представників підтримає збереження фінансування України.

Зеленський протягом кількох місяців підтверджував Байдену готовність відвідати США, проте ситуація в його країні не дозволяла зробити це до грудня. Фінальне рішення було ухвалено під час телефонної розмови із Джо Байденом 11 грудня.

Нагадаємо, Зеленський за підсумками візиту заявив, що делегація повертається з Вашингтона в Україну з добрими результатами і саме з тим, що справді допоможе.

Всі подробиці візиту Зеленського до США та переговорів з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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