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Секретні угоди з Росією допомагають фінансувати ядерну програму КНДР, - Bloomberg

Фото: глава КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава КНДР Кім Чен Ин знайшов нові способи поповнити свою спустошену скарбницю за рахунок Росії. Ці гроші дозволяють йому фінансувати свою ядерну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, Росія вперше з 2020-го року відновила постачання нафти в Північну Корею. До того ж раніше Росія відправляла в КНДР зерно.

На Заході припускають, що натомість Пхеньян дає Москві боєприпаси для війни з Україною. Однак у Північній Кореї це заперечують.

Зазначається, що у КНДР є мільйони 152-мм артилерійські снаряди, які потрібні Росії, оскільки вони сумісні з озброєнням радянських часів.

Як вважає експерт з озброєнь Джуст Оліманс, у Пхеньяні вхопляться за можливість позбутися частини своїх запасів за високою ціною. За оцінками економістів, якби Північна Корея продавала снаряди по 1000 доларів за штуку, продаж 250 000 снарядів дорівнював би приблизно 1% її ВВП.

За інформацією видання, Північній Кореї також допомагає Китай. Крім того, Пхеньян разом із Москвою займаються кіберзлочинністю. Саме це допомагає Кім Чен Ину забезпечувати стабільність економіки для функціонування його країни.

Також Росія і Китай демонструють свою підтримку Пхеньяну, відправляючи делегації з високопоставлених чиновників. Крім того, країни займаються прихованою торгівлею з Північною Кореєю, оскільки перебувають під санкціями ООН.

Нарощування ядерної зброї в КНДР

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Північна Корея продовжує вважати ядерні програми центральним елементом у стратегії національної безпеки.

За оцінками SIPRI, КНДР має близько 30 ядерних боєголовок і має достатньо матеріалів для виробництва ще 50-70.

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