Секретные соглашения с Россией помогают финансировать ядерную программу КНДР, - Bloomberg

Как сообщает издание, Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею. К тому же, ранее Россия отправляла в КНДР зерно.

На Западе предполагают, что Пхеньян дает Москве боеприпасы для войны с Украиной. Однако в Северной Корее это отрицают.

Отмечается, что в КНДР есть миллионы 152-мм артиллерийских снарядов, которые нужны России, поскольку они совместимы с вооружением советских времен.

Как считает эксперт по вооружениям Джуст Олиманс, в Пхеньяне ухватятся за возможность избавиться от части своих запасов по высокой цене. По оценкам экономистов, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, продажа 250 000 снарядов была бы равна примерно 1% ее ВВП.

По информации издания, Северной Корее также помогает Китай. Кроме того, Пхеньян вместе с Москвой занимаются киберпреступностью. Это помогает Ким Чен Ину обеспечивать стабильность экономики для функционирования его страны.

Также Россия и Китай демонстрируют свою поддержку Пхеньяну, отправляя делегации из высокопоставленных чиновников. Кроме того, страны занимаются скрытой торговлей с Северной Кореей, поскольку находятся под санкциями ООН.

Наращивание ядерного оружия в КНДР

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея продолжает считать ядерные программы центральным элементом стратегии национальной безопасности.

По оценкам SIPRI, КНДР имеет около 30 ядерных боеголовок и достаточно материалов для производства еще 50-70.