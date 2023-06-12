Ядерні держави все більше інвестують у свої арсенали, - SIPRI

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний аналіз Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними дослідження, дев'ять ядерних держав – США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали та дещо розгорнули нові ядерні боєголовки у 2022 році.

Із загального глобального запасу боєголовок, що становив приблизно 12 512 боєголовок на січень 2023 року, близько 9576 перебували у військових запасах для потенційного використання – на 86 більше, ніж у січні 2022 року.

З них приблизно 3844 боєголовки були розгорнуті з ракетами та літаками, а близько 2 тисяч - майже всі з яких належали Росії чи США - перебували у стані підвищеної бойової готовності, тобто були встановлені на ракетах або зберігалися на авіабазах розміщення ядерних бомбардувальників.

Росія та США

Як йдеться у звіті, Росія та США разом мають майже 90% усієї ядерної зброї. Розміри відповідних ядерних арсеналів (тобто боєголовок, придатних для використання), мабуть, залишалися відносно стабільними в 2022 році, хоча "прозорість щодо ядерних сил знизилася в обох країнах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

На додаток до своєї придатної для використання ядерної зброї Росія та США мають понад 1 тисячу боєголовок, раніше знятих із військової служби, які вони поступово демонтують.

Китай

За оцінками SIPRI, розмір ядерного арсеналу Китаю збільшився з 350 боєголовок у січні 2022 року до 410 у січні 2023 року, і очікується, що він продовжуватиме зростати.

Як пишуть автори, залежно від того, як він вирішить структурувати свої сили, у Китаю потенційно може бути щонайменше стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), скільки у США чи Росії.

"Китай приступив до значного розширення свого ядерного арсеналу. Все важче поєднати цю тенденцію із заявленою метою Китаю мати лише мінімальні ядерні сили, необхідні для підтримки його національної безпеки", - каже старший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення та директор проекту ядерної інформації Федерації американських вчених (FAS) Ханс Крістенсен.

Велика Британія

Хоча вважається, що Велика Британія не збільшила свій арсенал ядерної зброї у 2022 році, очікується, що запас боєголовок у майбутньому збільшиться внаслідок заяви британського уряду у 2021 році щодо підвищення ліміту з 225 до 260 боєголовок. Уряд Британії також заявив, що більше не публічно розкриватиме кількість своєї ядерної зброї, розгорнутих боєголовок або розгорнутих ракет.

Франція

У 2022 році Франція продовжила свої програми з розробки атомного підводного човна з балістичними ракетами третього покоління та нової крилатої ракети повітряного базування, а також щодо ремонту та модернізації існуючих систем.

Індія та Пакистан

Ці країни, мабуть, як зазначають фахівці, розширюють свої ядерні арсенали, і обидві країни запровадили та продовжили розробку нових типів ядерних систем у 2022 році.

При цьому Індія, схоже, приділяє дедалі більше уваги ядерним засобам дальньої дії.

Північна Корея

КНДР продовжує приділяти пріоритетну увагу своїй військовій ядерній програмі як центральному елементу своєї стратегії національної безпеки.

Хоча 2022 року Північна Корея не проводила випробувальних ядерних вибухів, вона провела понад 90 випробувань ракет. Деякі з цих ракет, включаючи нові міжконтинентальні балістичні ракети, можуть нести ядерні боєголовки.

За оцінками SIPRI, в даний час в країні зібрано близько 30 боєголовок і є достатньо матеріалів для виробництва 50-70 боєголовок, що значно розщеплюється, що значно перевищує оцінки на січень 2022 року.

Ізраїль

Вважається, що Ізраїль, який публічно не визнає наявність ядерної зброї, також модернізує свій ядерний арсенал.

"Більшість держав, які мають ядерну зброю, посилюють свою риторику про важливість ядерної зброї, а деякі навіть висувають явні або неявні загрози щодо потенційного її застосування, - сказав Метт Корда, молодший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення. - Ця підвищена ядерна конкуренція збільшила ризик того, що ядерна зброя може бути використана в гніві вперше з часів Другої світової війни.

На думку директора програми SIPRI зі зброї масової поразки, завдяки програмам на мільярди доларів з модернізації, а в деяких випадках і розширенню ядерних арсеналів, п'ять держав, які мають ядерну зброю, визнані в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, схоже, все далі й далі відходять від своїх зобов'язань щодо роззброєння відповідно до договору.

"Ми наближаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства", - каже директор SIPRI Ден Сміт. На його думку, вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли способи співпраці, щоб знизити геополітичну напруженість, уповільнити гонку озброєнь і впоратися з наслідками руйнування навколишнього середовища і зростаючого голоду у світі, що посилюються.

Вихід Росії із Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО)

1 березня Росія в односторонньому порядку повідомила США про те, що вона припиняє свою участь у ДСНО. Спочатку такий крок анонсував російський диктатор Володимир Путін. Детальніше про вихід Росії з договору - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У зв'язку з таким рішенням РФ США з 1 червня припинили надавати Росії інформацію, якою країни обмінювалися в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння.