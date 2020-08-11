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У Белого дома стреляли во время брифинга Трампа, есть раненый

Вашингтон, Вторник 11 августа 2020 01:29
У Белого дома стреляли во время брифинга Трампа, есть раненый
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Нападавшего ранили

Во время пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа у Белого дома произошла стрельба. Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию и покинуть вместе с охраной помещение.

Трансляцию пресс-конференции вела Администрация Трампа в Twitter.

Так, во время речи Трампа к нему подошел охранник и что-то сказал на ухо. После этого президент и его охрана вышли из помещения.

Позже Трамп вновь вернулся к журналистам и объяснил, что выходил из-за стрельбы, которая произошла у Белого дома.

Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба возле супермаркета; мужчина получил ранения из травматического пистолета.

Кроме того, в Харькове мужчина из стартового пистолета стрелял в сотрудников полиции; также нарушитель угрожал правоохранителям ножом.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампСтрельба
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