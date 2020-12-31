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Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, - WP

Вашингтон, Четверг 31 декабря 2020 12:51
Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, - WP
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена. Американскому лидеру планируют добавить агентов, охранявших его и его семью, когда он был вице-президентом.

Об этом сообщает Washington Post.

Как сообщается, изменения происходят на фоне опасений со стороны союзников Байдена, что некоторые нынешние агенты охраны были политически связаны с действующим президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, один из бывших руководителей Секретной службы считает разумными перестановки в охране Байдена, так как новому президенту будет комфортнее работать "с людьми, которых он знает, которым доверяет, и которые также знают, как он действует".

Напомним, в начале ноября Секретная служба США усилила охрану Байдена, когда он был еще кандидатом на пост президента. Такой же уровень охраны оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.

Также РБК-Украина писало, что Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн.

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