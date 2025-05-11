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Секрети мандрівників: як знайти безкоштовні екскурсії за кордоном

Знайти безкоштовні екскурсії за кордоном - реально (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Деякі туристи можуть витрачати на екскурсії в інших країнах сотні євро. Проте досвідчені мандрівники знають, що у багатьох випадках можна знайти безкоштовні альтернативи.

Докладніше про те, як саме можна знайти безкоштовні екскурсії за кордоном, розповіла у коментарі РБК-Україна експерт у сфері туризму й засновниця турагенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

"Вільні" пішохідні тури

За словами експерта, так звані "вільні" пішохідні тури - Free walking tours - це супер опція, особливо якщо ви приїхали у ту чи іншу локацію вперше.

"Ви гуляєте з гідом 1,5-2 години, слухаєте історії, і в кінці залишаєте чайові, скільки вважаєте за потрібне", - пояснила Якименко.

Вона уточнила, що це може бути і 5, і 20 євро. Все залежить тільки від вас.

Хостели та готелі

Засновниця турагенції розповіла, що велика кількість хостелів і готелів:

  • або співпрацюють з локальними гідами;
  • або знають про безкоштовні події - виставки, кінопокази, концерти.

"Тому завжди варто розпитати на рецепції", - уточнила вона.

Соціальні мережі

"Перевіряйте Facebook Events або локальні платформи - там можна знайти дні безкоштовного входу в музеї, ніч музеїв, театральні покази", - порадила Якименко.

Як приклад вона навела першу неділю місяця у Парижі - шанс безкоштовно побачити Лувр або Орсе (національний музей мистецтв, розташований в колишньому вокзалі на лівому березі Сени).

Спеціалізовані платформи

За словами експерта, такі платформи як Couchsurfing чи Meetup - не лише про ночівлю. Там організовують також:

  • прогулянки з місцевими;
  • мовні клуби;
  • тематичні вечори тощо.

"І все це - або безкоштовно, або за символічний донат", - зауважила Якименко.

Туристичні інфоцентри

Ще одна порада експерта - не забувати про туристичні інфоцентри.

"Вони часто мають мапи з безкоштовними маршрутами, подіями або навіть купонами на знижки. І ці поради набагато практичніші, ніж стандартна гугл-мапа", - підсумувала Якименко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких країнах світу туристи можуть "влетіти" на штраф за фото.

Читайте також, яку країну для відпочинку обрати у 2025 році за співвідношенням ціна-якість.

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