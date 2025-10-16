Секрети краси Наді Дорофєєвої: 6 звичок, які змінюють усе

Популярна співачка Надя Дорофєєва поділилася своїми б'юті-звичками - простими, але ефективними правилами, яких вона дотримується в повсякденному житті.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
"Я жодного разу в житті не лягала спати нафарбована. Цього мене навчила мама - вона говорила, що інакше зламаються вії. Звичка залишилася на все життя. Спасибі, мамо!" - поділилася співачка.
Артистка починає свій ранок із теплої води та наголошує на важливості правильного питного режиму.
"Чайочки, матча, лате - це топ, але це зовсім інше. Вода - основа всього", - зазначає вона.
За словами Дорофєєвої, відпочинок - ключовий фактор гарного самопочуття.
"У наших реаліях це звучить смішно, але перше, що радить психолог за будь-яких проблем - це сон", - каже артистка.
Підтримувати форму Дорофєєва встигає навіть під час гастролей - співачка займається онлайн із тренером.
"Спорт для мене - найкращі ліки для голови", - зазначила вона.
Співачка дотримується гнучкого, але дисциплінованого підходу:
"Тримаюся так уже півтора року, і мені дуже подобається! Шкіра стала більш підтягнутою - я бачу зміни та радію", - зазначила вона.
Через часті укладки волосся сильно страждає, тому Надя вирішила серйозно зайнятися його відновленням.
"Купила натуральний догляд без шкідливих складників, раз на два тижні проходжу реконструкції та роблю маски. І вже бачу результат", - поділилася зірка.
Зазначимо, що прості звички, яких Дорофєєва дотримується регулярно, допомагають їй зберігати не тільки красу, а й внутрішню гармонію.
Співачка наголошує: головне - дослухатися до себе і робити те, що дійсно приносить задоволення.
