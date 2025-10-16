Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек, которые меняют все

Популярная певица Надя Дорофеева поделилась своими бьюти-привычками - простыми, но эффективными правилами, которые она придерживается в повседневной жизни.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
"Я ни разу в жизни не ложилась спать накрашенная. Этому меня научила мама - она говорила, что иначе сломаются ресницы. Привычка осталась на всю жизнь. Спасибо, мама!" – поделилась певица.
Артистка начинает свое утро с теплой воды и отмечает важность правильного питьевого режима.
"Чайочки, матча, лате - это топ, но это совсем другое. Вода - основа всего", - отмечает она.
По словам Дорофеевой, отдых - ключевой фактор хорошего самочувствия.
"В наших реалиях это звучит смешно, но первое, что советует психолог при любых проблемах - это сон", - говорит артистка.
Поддерживать форму Дорофеева успевает даже во время гастролей - певица занимается онлайн с тренером.
"Спорт для меня - лучшее лекарство для головы", - отметила она.
Певица придерживается гибкого, но дисциплинированного подхода:
"Держусь так уже полтора года, и мне очень нравится! Кожа стала более подтянутой - я вижу изменения и радуюсь", - отметила она.
Из-за частых укладок волосы сильно страдают, поэтому Надя решила серьезно заняться их восстановлением.
"Купила натуральный уход без вредных составляющих, раз в две недели прохожу реконструкции и делаю маски. И уже вижу результат", - поделилась звезда.
Отметим, что простые привычки, которых Дорофеева придерживается регулярно, помогают ей сохранять не только красоту, но и внутреннюю гармонию.
Певица подчеркивает: главное - прислушиваться к себе и делать то, что действительно доставляет удовольствие.
