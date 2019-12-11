Секретарю Житомирского горсовета сообщили о подозрении

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Чиновница незадекларировала более 40 млн гривен

Секретарю одного из горсоветов Житомирской области сообщили о подозрении в недекларировании более 40 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Житомирской области.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о секретаре Житомирского горсовета Наталье Чиж. Ее подозревают в подаче недостоверных сведений в декларациях в период с 2016 по 2018 год.

"По версии следствия, чиновник неоднократно подавала декларации с недостоверными сведениями, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 13, 14 и 15 млн грн за 2016-2018 годы соответственно. Указанные обстоятельства подтверждены, в том числе, выводами и соответствующими решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", -сообщили в прокуратуре.

Чиновнице сообщили подозрение в нарушении коррупционного преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что депутату одного из местных советов Киевской области сообщили о подозрении в нанесении ущерба территориальной общине Киева в размере 32,5 млн гривен. Депутат занимался незаконной добычей песка из озера в Дарницком районе Киева.

Также сообщалось, что чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен, предназначенных на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил (ООС). Средства были выделены на строительство детского дома и зоны отдыха.