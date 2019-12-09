Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детского дома в районе ООС

Фото: проведение обысков СБУ (ssu.gov.ua)

Средства были выделены на строительство детского дома и зоны отдыха

Должностные лица Луганской областной государственной администрации присвоили 10 млн гривен, предназначенных на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что чиновники в сговоре с руководством строительной компании присвоили средства, выделенные на сооружение детского дома семейного типа и зоны отдыха.

"Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что часть присвоенных средств было вложено в компанию на оккупированной территории Луганска, которая регулярно платит налоги в "ЛНР".

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Госбюро расследований подозревает должностных лиц лесного хозяйства в растрате 5,5 млн гривен. Чиновники предоставляли разрешения на вырубку леса под видом санитарной очистки.

Также сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области. Их подозревают в хищении около миллиона гривен государственных средств.