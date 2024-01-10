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Секретаріат Енергоспівтовариства виступає проти введення в Україні імпортного ПСО

Середа 10 січня 2024 17:28
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Секретаріат Енергоспівтовариства виступає проти введення в Україні імпортного ПСО Фото: секретаріат Енергоспівтовариства виступає проти введення в Україні імпортного ПСО (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступає проти введення в Україні спеціального обов’язку з імпорту електроенергії, так званого імпортного ПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Енергетичного співтовариства.

Зазначається, що у вересні 2023 року Енергетичне співтовариство отримало проєкт акту, який вимагає від імпортерів електроенергії надавати послуги суспільного інтересу для балансування ринку електроенергії під час воєнного стану.

"Секретаріат дійшов висновку, що проєкт акту про ПСО не слід ухвалювати у запропонованому вигляді через його невідповідність частині 2 статті 3 Директиви 2009/72/ЄC щодо умов, яких необхідно дотримуватися при визначенні національного законодавства, що накладає ПСО на енергетичні підприємства (зокрема, принцип пропорційності, обмеженої тривалості, ясності та можливості перевірки)", - наголосили в Енергоспівтоваристві.

Натомість Секретаріат рекомендував розглянути інші короткострокові та довгострокові заходи для вирішення питання забезпечення достатньої кількості енергоресурсів на зиму.

Раніше повідомлялось, що "Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.

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