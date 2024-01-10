Секретариат Энергосообщества выступает против введения в Украину импортного ПСО

Секретариат Энергетического Сообщества выступает против введения в Украину специальной обязанности по импорту электроэнергии, так называемого импортного ПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Энергетического сообщества.

В сентябре 2023 года Энергетическое сообщество получило проект акта, требующего от импортеров электроэнергии предоставлять услуги общественного интереса для балансировки рынка электроэнергии во время военного положения.

"Секретариат пришел к выводу, что проект акта о ПСО не следует принимать в предложенном виде из-за его несоответствия части 2 статьи 3 Директивы 2009/72/EC относительно условий, которые необходимо соблюдать при определении национального законодательства, налагаемого ПСО на энергетические предприятия (в частности, принцип пропорциональности, ограниченной продолжительности, ясности и возможности проверки)", - подчеркнули в Энергосообществе.

Секретариат рекомендовал рассмотреть другие краткосрочные и долгосрочные меры для решения вопроса обеспечения достаточного количества энергоресурсов на зиму.

Ранее сообщалось, что у "Укрэнерго" нет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.