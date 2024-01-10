ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Секретариат Энергосообщества выступает против введения в Украину импортного ПСО

Среда 10 января 2024 17:28
UA EN RU
Секретариат Энергосообщества выступает против введения в Украину импортного ПСО Фото: секретариат Энергосообщества выступает против введения в Украину импортного ПСО (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Секретариат Энергетического Сообщества выступает против введения в Украину специальной обязанности по импорту электроэнергии, так называемого импортного ПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Энергетического сообщества.

В сентябре 2023 года Энергетическое сообщество получило проект акта, требующего от импортеров электроэнергии предоставлять услуги общественного интереса для балансировки рынка электроэнергии во время военного положения.

"Секретариат пришел к выводу, что проект акта о ПСО не следует принимать в предложенном виде из-за его несоответствия части 2 статьи 3 Директивы 2009/72/EC относительно условий, которые необходимо соблюдать при определении национального законодательства, налагаемого ПСО на энергетические предприятия (в частности, принцип пропорциональности, ограниченной продолжительности, ясности и возможности проверки)", - подчеркнули в Энергосообществе.

Секретариат рекомендовал рассмотреть другие краткосрочные и долгосрочные меры для решения вопроса обеспечения достаточного количества энергоресурсов на зиму.

Ранее сообщалось, что у "Укрэнерго" нет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации