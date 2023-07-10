У Європі хочуть перевірити НКРЕКП після скандалу з тарифами на воду

Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community Secretariat) вирішив перевірити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) щодо незалежності як регулятора через скасування рішень про підвищення тарифів на воду.

Про це йдеться в листі від ECS на адресу голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, з яким ознайомилось РБК-Україна .

"Секретаріатом розпочато ретельний аналіз незалежності НКРЕКП. Найближчими днями ми надішлемо Вам проект звіту, підготовленого Секретаріатом", - йдеться в документі.

Виходячи з листа, перевірка викликана останніми заявами голови регулятора та представників уряду України. "Секретаріат пильно спостерігає за нещодавніми подіями і Вашими публічними заявами, а також за заявами високопосадовців уряду", - йдеться в документі.

В ECS нагадують, що незалежність національних регуляторів у сфері енергетики є однією з ключових цінностей європейської моделі енергетики, яка застосовується до України через її членство у Енергетичному Співтоваристві. "Нещодавнє розширення повноважень НКРЕКП через транспозицію регламенту REMIT в Україні ще більше сфокусувало увагу на незалежності НКРЕКП, яку уряд, а також члени та працівники НКРЕКП мають оберігати від будь-якого неналежного зовнішнього впливу", - йдеться у листі.