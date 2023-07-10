В Европе хотят проверить НКРЭКУ после скандала с тарифами на воду

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community Secretariat) решил проверить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) относительно независимости регулятора из-за отмены решений о повышении тарифов на воду.

Об этом говорится в письме от ECS в адрес главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, с которым ознакомилось РБК-Украина .

"Секретариатом начат тщательный анализ независимости НКРЭКУ. В ближайшие дни мы вышлем Вам проект отчета, подготовленного Секретариатом", - говорится в документе.

Исходя из письма, проверка вызвана последними заявлениями главы регулятора и представителей правительства Украины. "Секретариат пристально наблюдает за недавними событиями и Вашими публичными заявлениями, а также за заявлениями чиновников правительства", - говорится в документе.

В ECS напоминают, что независимость национальных регуляторов в сфере энергетики - одна из ключевых ценностей европейской модели энергетики, которая применяется к Украине через ее членство в Энергетическом Сообществе. "Недавнее расширение полномочий НКРЭКУ через транспозицию регламента REMIT в Украине еще больше сфокусировало внимание на независимости НКРЭКУ, которую правительство, а также члены и работники НКРЭКУ должны оберегать от любого ненадлежащего внешнего влияния", - говорится в письме.