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В Европе хотят проверить НКРЭКУ после скандала с тарифами на воду

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Украина, Понедельник 10 июля 2023 13:29
В Европе хотят проверить НКРЭКУ после скандала с тарифами на воду Фото: в ЕС выразили сомнение в независимости НКРЭКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community Secretariat) решил проверить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) относительно независимости регулятора из-за отмены решений о повышении тарифов на воду.

Об этом говорится в письме от ECS в адрес главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, с которым ознакомилось РБК-Украина.

"Секретариатом начат тщательный анализ независимости НКРЭКУ. В ближайшие дни мы вышлем Вам проект отчета, подготовленного Секретариатом", - говорится в документе.

Исходя из письма, проверка вызвана последними заявлениями главы регулятора и представителей правительства Украины. "Секретариат пристально наблюдает за недавними событиями и Вашими публичными заявлениями, а также за заявлениями чиновников правительства", - говорится в документе.

В ECS напоминают, что независимость национальных регуляторов в сфере энергетики - одна из ключевых ценностей европейской модели энергетики, которая применяется к Украине через ее членство в Энергетическом Сообществе. "Недавнее расширение полномочий НКРЭКУ через транспозицию регламента REMIT в Украине еще больше сфокусировало внимание на независимости НКРЭКУ, которую правительство, а также члены и работники НКРЭКУ должны оберегать от любого ненадлежащего внешнего влияния", - говорится в письме.

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ приняло решение о повышении тарифов на воду, но после критики со стороны правительства и президента,решение было отменено .

РБК-Украина уже писало, что состав НКРЭКУ собираются изменить.

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