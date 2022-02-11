Секретарь СНБО о ситуации в Азовском и Черном морях: есть доступ ко всем портам
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Азовском и Черном морях после объявления Россией военных учений. По его словам, сегодня есть доступ ко всем украинским портам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам выездного заседания СНБО в Харькове.
"Что касается ситуации по Азовскому и Черному морям. У нас на сегодняшний день есть доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что есть некоторые оговорки о проходе больших кораблей, которые везут в Украину уголь. Однако, по его словам, серьезных проблем с судоходством в регионе нет.
"Если они появятся, мы будем информировать вас (журналистов - ред.) и наших партнеров. Они и без нас все это видят, владеют информацией относительно Азовского и Черного морей", - уточнил Данилов.
Напомним, ранее Россия объявила о военных учениях в акватории Азовского и Черного морей, закрыв на период с 13 по 19 февраля обширные районы для судоходства.
В связи с этими действиями МИД Украины выразил решительный протест России.
Отметим, позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.