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Секретарь СНБО о ситуации в Азовском и Черном морях: есть доступ ко всем портам

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 20:05
Секретарь СНБО о ситуации в Азовском и Черном морях: есть доступ ко всем портам Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Азовском и Черном морях после объявления Россией военных учений. По его словам, сегодня есть доступ ко всем украинским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам выездного заседания СНБО в Харькове.

"Что касается ситуации по Азовскому и Черному морям. У нас на сегодняшний день есть доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что есть некоторые оговорки о проходе больших кораблей, которые везут в Украину уголь. Однако, по его словам, серьезных проблем с судоходством в регионе нет.

"Если они появятся, мы будем информировать вас (журналистов - ред.) и наших партнеров. Они и без нас все это видят, владеют информацией относительно Азовского и Черного морей", - уточнил Данилов.

Напомним, ранее Россия объявила о военных учениях в акватории Азовского и Черного морей, закрыв на период с 13 по 19 февраля обширные районы для судоходства.

В связи с этими действиями МИД Украины выразил решительный протест России.

Отметим, позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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СНБО Российская Федерация Алексей Данилов
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