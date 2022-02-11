Секретар РНБО про ситуацію в Азовському і Чорному морях: є доступ до всіх портів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував ситуацію в Азовському і Чорному морях після оголошення Росією військових навчань. За його словами, сьогодні є доступ до всіх українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками виїзного засідання РНБО в Харкові.

"Що стосується ситуації по Азовському і Чорному морях. У нас на сьогодні є доступ до всіх портів, які є в нашій країні. Йдеться як про Азовське, так і про Чорне море", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що є деякі застереження про прохід великих кораблів, які везуть в Україну вугілля. Однак, за його словами, серйозних проблем з судноплавством в регіоні немає.

"Якщо вони з'являться, ми будемо інформувати вас (журналістів - ред.) і наших партнерів. Вони і без нас все це бачать, володіють інформацією щодо Азовського і Чорного морів", - уточнив Данілов.