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Абромавичус прокомментировал назначение гендиректором "Укроборонпрома" вне конкурса

Новости » Политика    02.09.2019 - 20:31
Абромавичус прокомментировал назначение гендиректором "Укроборонпрома" вне конкурса
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Абромавичус отметил, что конкурс на главу "Укроборонпрома" объявят до конца 2019 года

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что в период конкурсного отбора в концерне начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По его словам, после инаугурации президент Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром".

"Сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы я посетил более 30 заводов и предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома"... Мне удалось пообщался с десятками директоров, в том числе - бывших, и лично встретиться с коллективами предприятий-участников концерна. Это позволило глубже изучить и понять деятельность "Укроборонпрома" и воочию увидеть проблемы отрасли", - пояснил свое назначение Абромавичус.

Кроме того, он отметил, что и президент, и все члены Наблюдательного совета концерна остаются сторонниками конкурсного отбора гендиректора "Укроборонпрома", поэтому задача будет воплощено в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца 2019 года.

Как отмечается, среди первоочередных задач Абромавичуса является стабилизация ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществления кадровых ротаций среди топ-менеджмента концерна и предприятий, входящих в его состав.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус заявлял, что в Офисе президента Украины рассматривают 7 кандидатур на должность главы Государственного концерна "Укроборонпром". Тогда он говорил, что речь идет о группе известных топ-менеджеров с опытом в машиностроении, авиации, финансах и управлении персоналом.

РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома". Указ был обнародован 30 августа.

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