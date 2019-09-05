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Определился аудитор "Укроборонпрома"

Новости » Общество    05.09.2019 - 15:46
Определился аудитор "Укроборонпрома"
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Аудитором "Укроборонпрома" станет компания "Бейкер Тилли Украина"

Аудитором государственного концерна "Укроборонпром" станет компания "Бейкер Тилли Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Прозорро".

По данным сервиса, государство готово было заплатить за аудит 32,5 млн гривен, но компания-победитель согласилась провести его чуть более чем за 29 млн. Конкурент "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" оценил свои услуги на 10 тыс. гривен дороже.

Отметим, вопрос аудита "Укроборонпрома" начал активно обсуждаться в этом году после того, как бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского уличили в причастности к хищениям в оборонной сфере.

Напомним, еще 17 апреля предыдущий президент Петр Порошенко заявлял, что аудит "Укроборонпрома" якобы начался.

"Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и отобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне", - подчеркнул Порошенко.

Президентский указ об аудите "Укроборонпрома" был подписан еще в середине марта после резонансного журналистского расследования о коррупционных схемах.

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