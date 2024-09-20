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Секретарь СНБО Литвиненко сделал заявление по Telegram: запрещен ли мессенджер

Пятница 20 сентября 2024 17:36
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Секретарь СНБО Литвиненко сделал заявление по Telegram: запрещен ли мессенджер Иллюстративное фото: Telegram (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Национальный координационный центр по кибербезопасности провел заседание 19 сентября 2024 года. На нем были рассмотрены вопросы использования Telegram в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

По его словам, во время совещания было принято решение рекомендовать ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

"Решение НКЦК имеет рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти", - заявил Литвиненко.

Напомним, что Telegram - это популярное приложение для обмена сообщениями, которое было основано российскими предпринимателями Павлом и Николаем Дуровыми в 2013 году.

Telegram также известен своей устойчивостью к правительственной цензуре в некоторых регионах, что обусловило его популярность в странах с ограниченным доступом к другим социальным медиа-платформам. Однако его ориентированность на конфиденциальность и функции больших групп также сделали его инструментом для противоречивого использования, например, для содействия нерегулируемому обмену контентом или преступной деятельности.

Что предшествовало

В Украине уже долгое время продолжаются дискуссии по ограничению работы Telegram. Основной проблемой мессенджера, по мнению властей, является анонимное распространение информации.

В частности, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности нашей стране . А весной этого года в ЦПИ сообщили, что у Киева есть инструменты для урегулирования Telegram.

Сегодня же, 20 сентября, было принято решение рекомендовать ограничение использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры.

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