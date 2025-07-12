Секрет сяючої шкіри влітку: дружина Решетніка показала простий макіяж для відпочинку

"Пляжний макіяж" від Христини Решетнік

Її підхід до пляжного макіяжу зосереджений на створенні природного, свіжого вигляду з акцентом на сяйво шкіри та легким підкресленням очей і губ. Головна ідея - мати доглянутий вигляд з мінімальним використанням засобів. Вона вибрала продукти, які підкреслюють її засмагу і природну красу.

Як зробити макіяж, як у дружини Решетніка

Брови

Використовуємо олівець для брів, щоб заповнити прогалини та надати їм форми. Мета - зробити їх більш виразними, але зберегти природний вигляд.

Очі

Беремо темний олівець (коричневий або чорний) для підведення верхньої повіки.

Христина Решетнік наносить його близько до лінії росту вій, а потім трохи розтушовує, щоб створити м'яку тінь, яка візуально збільшує густоту вій без чітких ліній. Це надає очам виразності, але має дуже натуральний вигляд.

Вії

Наносимо водостійку туш для вій, враховуючи концепцію пляжного макіяжу. Це робить вії довшими та об'ємнішими, відкриваючи погляд.

Губи

Використовуємо олівець для губ природного рожево-бежевого відтінку, щоб окреслити контур і заповнити всю поверхню губ. Це надає губам чітку форму та колір.

Хайлайтер

Це ключовий продукт у "пляжному" макіяжі Христини Решетнік, який вона називає універсальною річчю. Його можна наносити пальцями або пензлем на:

куточки очей - для більш виразного погляду

під брови - щоб підкреслити вигин брови

верхню частину вилиць - для створення ефекту сяючої, "вологої" шкіри, яка ідеально виглядає на сонці

спинку і кінчик носа - щоб візуально скорегувати форму і додати сяйва

арку Купідона (над верхньою губою) і на центр підборіддя - для підкреслення об'єму губ і загального сяйва обличчя.

Хайлайтер підкреслює засмагу та надає шкірі здорового блиску.

Макіяж Христини Решетнік - це приклад того, як можна мати свіжий і красивий вигляд на пляжі або влітку без відчуття "важкого" макіяжу. Основний акцент робиться на доглянуту, сяючу шкіру і природні, підкреслені риси обличчя.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати ефектний, але природний вигляд у спекотну пору року або під час відпочинку.