"Секрет Полішинеля". МЗС Польщі підтвердило, що західні військові перебувають в Україні

"Як сказав ваш канцлер (Німеччини Олаф Шольц, - ред.), в Україні вже перебувають війська з великих країн. У польській мові є термін Tajemenica Polizynela (Таємниця Полішинеля), який описує секрет, який усі знають", - заявив він.

Сікорський наголосив, що Польща не посилатиме сухопутні війська на Україну, і навів історичні причини.

"Україна і Польща були однією країною протягом 400 років. І це було б занадто легкою пропагандистською їжею для росіян. Тому ми маємо бути останніми, хто це зробить", - заявив він.

Секрет Полішинеля - це фразеологічний вислів, що позначає секрет, який усім і так відомий, уявну таємницю.

Війська НАТО в Україні

Раніше іспанське видання El Pais повідомило про присутність військових НАТО в Україні і назвало їхню мету.

Крім того, станом на даний момент Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Ініціатива Макрона щодо відправлення військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Згодом французький лідер уточнив, що Париж може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, включаючи Німеччину, Чехію, Болгарію, Польщу, Іспанію та Італію. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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