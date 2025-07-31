Секонд-хенд і прикмети: які речі приносять біду і чи можна їх "очистити" від негативу

Що не можна купувати на секонд-хенді

Наші предки вірили, що деякі предмети, особливо ті, які мали тісний контакт з тілом людини, можуть накопичувати та зберігати її енергію, долю та хвороби.

Спідня білизна

Це перша і найсуворіша заборона. Спідня білизна має найтісніший контакт з тілом і, за повір'ями, здатна "вбирати" в себе всю енергетику людини - її хвороби, негаразди, особисті драми. Тому такі речі б/у не віддають, не продають, не купляють та не дарують. Придбання такої речі може накликати на вас біду.

Весільні сукні та одяг для особливих подій

Одяг, який носили в ключові моменти життя (на весіллі, похоронах), має надзвичайно сильну енергетику. Весільна сукня може принести чужу долю, а одяг з похоронів - негатив та хвороби.

Сумки, гаманці та інші аксесуари для грошей

Ці речі безпосередньо пов'язані з фінансовою енергетикою попереднього власника. Якщо людина була бідною або мала фінансові проблеми, її гаманець може "запрограмувати" вас на подібні невдачі.

Взуття

Вважається, що взуття зберігає енергетику життєвого шляху попередньої людини. Придбавши взуття з секонд-хенду, ви ніби "приміряєте" на себе чужу долю, що може призвести до непередбачуваних змін у вашому житті.

Ювелірні прикраси та біжутерія

Особливо це стосується каблучок, кулонів та браслетів, які носили близько до шкіри. Метали мають властивість вбирати енергетику, тому прикраси можуть стати потужним носієм як позитивної, так і негативної аури.

Як очистити речі від чужої енергетики: прості та дієві методи

Навіть якщо ви придбали одяг, що не входить до "чорного списку", його все одно варто очистити, щоб бути впевненим у його безпечності. Ось кілька простих способів:

Прання з сіллю. Сіль вважається одним з найкращих очисних засобів в езотериці. Додайте у пральну машинку трохи звичайної кухонної солі або замочіть річ у солоній воді на кілька годин. Сіль "витягує" з предмета весь негатив. Після прання обов'язково добре прополощіть річ.

Сонячне світло. Залишіть нову річ на кілька годин під прямими сонячними променями. Сонце має потужну очисну енергію, яка розсіює негатив.

Вода. Проста проточна вода також здатна змивати чужу енергетику. Добре прополощіть річ під проточною водою, уявляючи, як вода змиває з неї весь негатив.

Вогняне очищення. Для деяких предметів, які не бояться високих температур (наприклад, металевих прикрас), можна використовувати вогонь. Проведіть річчю над полум'ям свічки. Цей ритуал вважається одним з найефективніших.

Енергетичне очищення димом. Використання трав'яного диму (наприклад, з шавлії або полину) також вважається потужним способом очищення. Обкуріть нову річ димом, дозволяючи йому очистити її ауру.

Після всіх цих процедур ваша покупка буде готова до носіння, і ви зможете бути впевненими, що вона принесе вам лише радість та позитивні емоції.