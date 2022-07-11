Сегодняшний ракетный удар по Харькову: много пострадавших, есть жертвы

В результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", - написал он.
Обновлено 11.17. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человека, среди которых 16-летний ребенок, 3 погибли.
Напомним, в Харькове сегодня утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.
Как сообщалось, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.
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