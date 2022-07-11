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Сьогоднішній ракетний удар по Харкову: багато постраждалих, є жертви

Фото: РФ ударила по Харкову 11 липня (ілюстрація/t me Tsaplienko)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - написав він.

Оновлено 11.17. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед яких 16-річна дитина, 3 загинули.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.

Як повідомлялося, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену.

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Харків