Сегодняшний обстрел Харькова: стало известно о первой жертве

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице", - написал он.

При этом правоохранитель сообщил, что открыто дело по факту обстрелов Харькова по ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Согласно санкциям статьи виновнику обстрелов грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное.

Фото: последствия сегодняшнего обстрела Харькова (npu.gov.ua)

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив.

Кроме того, в результате обстрела пять человек получили ранения.