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Сьогоднішній обстріл Харкова: стало відомо про першу жертву

Фото: в результаті обстрілу Харкова загинула одна людина (t me livekharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові в результаті обстрілу Салтівського району загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова в Facebook.

"На жаль, одна з поранених на Салтівці померла в лікарні", - написав він.

При цьому правоохоронець повідомив, що відкрито справу за фактом обстрілів Харкова за ч. 2 ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни". Згідно з санкціями статті винуватцю обстрілів загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне.

Фото: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова (npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Під обстріл росіян потрапила дев'ятиповерхівка, двір і гаражний кооператив.

Крім того, в результаті обстрілу п'ятеро людей отримали поранення.

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