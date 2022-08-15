Сьогоднішній обстріл Харкова: стало відомо про першу жертву

"На жаль, одна з поранених на Салтівці померла в лікарні", - написав він.

При цьому правоохоронець повідомив, що відкрито справу за фактом обстрілів Харкова за ч. 2 ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни". Згідно з санкціями статті винуватцю обстрілів загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне.

Фото: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова (npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Під обстріл росіян потрапила дев'ятиповерхівка, двір і гаражний кооператив.

Крім того, в результаті обстрілу п'ятеро людей отримали поранення.