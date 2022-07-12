UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодняшний обстрел Харькова: новые данные о раненых и фото последствий

Фото: последствия обстрела Харькова 12 июля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела оккупантами Харькова во вторник, 12 июля, количество пострадавших возросло до 5 человек. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Разрушенные здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбитые автомобили, иссеченные осколками дерева. Таковы последствия сегодняшнего российского обстрела Индустриального и Немышлянского районов Харькова из реактивных систем залпового огня", - констатировал он повреждения инфраструктуры города.

Глава региона подчеркнул, что под ударом россиян по-прежнему оказались гражданские объекты и мирные харьковчане.

"В очередной раз призываем жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" - обратился к горожанам Синегубов.

Обновлено 18.15. Количество пострадавших выросло до 6 человек.

"Шесть гражданских раненых различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Все обстрелы велись с РСЗО, как все понимают - о "высокоточности" нет смысла говорить", - рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.

Отметим, что изначально сообщалось о 4 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков