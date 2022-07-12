Обстрел Индустриального района Харькова: в ОВА назвали число пострадавших
В результате обстрела Индустриального района Харькова пострадали четверо человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, у пострадавших - травмы средней степени тяжести.
"Все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет", - заверил он.
Как сообщалось, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.
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