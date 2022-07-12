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Обстрел Индустриального района Харькова: в ОВА назвали число пострадавших

Новина українською →
Харьков, Вторник 12 июля 2022 16:01
Обстрел Индустриального района Харькова: в ОВА назвали число пострадавших Фото: последствия обстрела Харькова (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Индустриального района Харькова пострадали четверо человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, у пострадавших - травмы средней степени тяжести.

"Все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет", - заверил он.

Как сообщалось, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.

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