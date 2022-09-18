Сегодняшний обстрел Еленовки: Украина до сих пор не получила имена пострадавших

"На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой (российская омбудсменка - ред.), так и через посредство ООН и МККК", - написал он.

Лубинец отметил, что он готов лично прибыть в Оленевку для того, чтобы оценить все факты и пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.

Он добавил, что мотивы обстрелов россиян ему не известны.

"Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ", - написал он.

По его словам, обстрелы имеют следующие последствия:

откладывание визита миссии ООН по установлению фактов в Еленовки из-за рисков безопасности, а возможно и полный запрет такого визита с российской стороны;

причинение страданий родственникам украинских пленников, которые содержатся в колонии и не могут получить верифицированные данные о погибших и раненых, что влечет за собой социальное недовольство;

давление на Украину для получения уступок по вопросам освобождения российских военных, которые совершали военные преступления на нашей территории и решения вопроса транзита аммиака через Украину.

"Такие действия Российской Федерации лишь делают прозрачнее для всего мира один простой факт - "Россия - государство-террорист". И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда", - добавил Лубинец.