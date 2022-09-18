UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодняшний обстрел Еленовки: Украина до сих пор не получила имена пострадавших

Фото: Украина до сих пор не получила данные о пострадавших в результате обстрела колонии в Еленовке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинская сторона все еще не получила имена пострадавших в результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

"На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой (российская омбудсменка - ред.), так и через посредство ООН и МККК", - написал он.

Лубинец отметил, что он готов лично прибыть в Оленевку для того, чтобы оценить все факты и пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.

Он добавил, что мотивы обстрелов россиян ему не известны.

"Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ", - написал он.

По его словам, обстрелы имеют следующие последствия:

  • откладывание визита миссии ООН по установлению фактов в Еленовки из-за рисков безопасности, а возможно и полный запрет такого визита с российской стороны;
  • причинение страданий родственникам украинских пленников, которые содержатся в колонии и не могут получить верифицированные данные о погибших и раненых, что влечет за собой социальное недовольство;
  • давление на Украину для получения уступок по вопросам освобождения российских военных, которые совершали военные преступления на нашей территории и решения вопроса транзита аммиака через Украину.

"Такие действия Российской Федерации лишь делают прозрачнее для всего мира один простой факт - "Россия - государство-террорист". И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда", - добавил Лубинец.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Еленовку и обвинили в этом ВСУ. В результате атаки погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения.

Отметим, что 29 июля захватчики убили в Еленовке около 40 и ранили 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьЕленовкаДмитрий Лубинец