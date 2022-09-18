Сегодняшний обстрел Еленовки: Украина до сих пор не получила имена пострадавших

Украинская сторона все еще не получила имена пострадавших в результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.
"На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой (российская омбудсменка - ред.), так и через посредство ООН и МККК", - написал он.
Лубинец отметил, что он готов лично прибыть в Оленевку для того, чтобы оценить все факты и пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.
Он добавил, что мотивы обстрелов россиян ему не известны.
"Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ", - написал он.
По его словам, обстрелы имеют следующие последствия:
"Такие действия Российской Федерации лишь делают прозрачнее для всего мира один простой факт - "Россия - государство-террорист". И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда", - добавил Лубинец.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Еленовку и обвинили в этом ВСУ. В результате атаки погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения.
Отметим, что 29 июля захватчики убили в Еленовке около 40 и ранили 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними.
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