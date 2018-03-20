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Україна і Катар скасували візи

НовиниПолітика    20.03.2018 - 13:09
Фото: Павло Клімкін, (rada.gov.ua)
Фото: Павло Клімкін, (rada.gov.ua)

Україна домовилася про безвізовий режим з Катаром

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Катаром. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін повідомив у Twitter.

"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, в їх числі - безвиз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці, і не тільки, триває", - повідомив керівник МЗС.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди з Катаром про введення безвізового режиму між країнами. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна. Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Катару з дійсними проїзними документами можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території відповідних країн протягом терміну, який не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Також повідомлялося, що в серпні 2017 року влада Катару прийняли рішення спростити візовий режим для туристів з 80 держав. Для громадян 47 країн, у тому числі і України, стали доступні поїздки в Катар з отриманням візи по прибуттю в аеропорт. Така віза дійсна протягом 30 днів і може бути продовжена ще на місяць.

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Теги: Катар, визы, Павло Клімкін
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