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В Киеве с 7 октября на проспекте Бандеры ограничивают движение: схема объезда

Автор: РБК-Украина

С 01:00 7 октября по 20 октября в Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры. Будет осуществляться второй этап капитального ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

На проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Была обновлена магистраль от северного моста до Оболонского проспекта.

В ночь на 7 октября начнутся ремонтные работы на следующей части проспекта. Работы продолжатся на участке от ул. А.Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

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Во время работ движение будет ограничено частично. Схема объезда выглядит так:

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поделился планами по ремонтам дорог на следующий год. Также он рассказал, что Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.

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