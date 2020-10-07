ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух: схема об'їзду

Автор: РБК-Україна

З 01:00 7 жовтня по 20 жовтня в Києві частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери. Буде здійснюватись другий етап капітального ремонту.

Про це повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

На проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Була оновлена магістраль від північного мосту до Оболонського проспекту.

У ніч на 7 жовтня почнуться ремонтні роботи на наступній частині проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вул. О.Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Популярні новини

Під час робіт рух буде обмежено частково. Схема об'їзду виглядає так:

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Також він розповів, що Київ підготувався до опалювального сезону завчасно і готовий до запуску тепла.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКиївБандера