С сегодняшнего дня ограничат движение на Дарницкой площади

В Киеве с сегодняшнего дня, 18 октября, на две ночи ограничат движение транспорта на Дарницкой площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение введут с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября. В это время будут проводиться работы по кладке верхнего слоя асфальта.

Таким образом, в ночь на 19 октября будут перекрыты выезд из Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с улицы Соборности на проспект Гагарина. В ночь на 20 октября будут перекрыт проезд с проспекта Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

"Также вероятно ограничения движения ночью 21 октября, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Кроме того, с 19 октября в Киеве ограничат движение на Северном мосту. Таким образом, движение ограничат с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины); 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").