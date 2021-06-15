С сегодняшнего дня "евробляху" можно растаможить по льготному тарифу

С сегодняшнего дня начала действовать новая льготная формула для растаможивания "евроблях", въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. Нормы закона будут применяться с 15 июня до 15 ноября 2021 года.
Закон об упрощенном растаможивании "евроблях" был опубликован в издании "Голос Украины".
Речь идет об автомобилях, которые физические лица ввезли на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
Установлено ограничение на упрощенную растаможку авто, с года выпуска которых прошло более 5 лет.
По этой процедуре нельзя растаможить машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды).
Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и не происходить из страны-агрессора.
Участник боевых действий может растаможить авто на еврономерах по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил с 15 мая.
Отметим, закон предоставляет поручение Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о направлении в этом году поступлений от налога на добавленную стоимость, акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим документом, на вакцинацию от COVID-19.
В течение 180 дней с момента вступления в силу закону авто будут растаможивать по следующей формуле:
Ставка = ставка базовая + Vе + Fе
В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога.
Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:
В этой формуле Fе - ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.
Она составляет для транспортных средств:
Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила во втором чтении этот документ в ходе внеочередного заседания 15 апреля.