С сегодняшнего дня "евробляху" можно растаможить по льготному тарифу

Какие авто подпадают под упрощенную растаможку

Речь идет об автомобилях, которые физические лица ввезли на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Установлено ограничение на упрощенную растаможку авто, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

По этой процедуре нельзя растаможить машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды).

Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и не происходить из страны-агрессора.

Участник боевых действий может растаможить авто на еврономерах по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил с 15 мая.

Отметим, закон предоставляет поручение Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о направлении в этом году поступлений от налога на добавленную стоимость, акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим документом, на вакцинацию от COVID-19.

Формула растаможки

В течение 180 дней с момента вступления в силу закону авто будут растаможивать по следующей формуле:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

В этой формуле Fе - ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.

Она составляет для транспортных средств: