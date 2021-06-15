Відсьогодні "євробляху" можна розмитнити за пільговим тарифом

Відсьогодні почала діяти нова пільгова формула для розмитнення "євроблях", що в'їхали на територію України до кінця 2020 року. Норми закону застосовуватимуться з 15 червня до 15 листопада 2021 року.
Закон про спрощене розмитнення "євроблях" був опублікований у виданні "Голос України".
Йдеться про автомобілі, які ввезли фізичні особи на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і які знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Встановлене обмеження на спрощене розмитнення авто, з року випуску яких пройшло понад 5 років.
За цією процедурою не можна розмитнити автівки, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i більше) і 8711 (мотоцикли (включаючі мопеди) та велосипеди).
Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2" та не походити з країни-агресора.
Учасник бойових дій може розмитнити авто на єврономерах за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування понад 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил з 15 травня.
Відзначимо, закон надає доручення Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної ради законопроект про направлення в цьому році надходжень від податку на додану вартість, акцизного податку, сплачених відповідно до цього документа, на вакцинацію від COVID-19.
Протягом 180 днів з моменту набрання чинності законом авто розмитнюватимуть за такою формулою:
Ставка = ставка Базова + Vе + Fе
У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.
Vе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:
Вона становить для транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила в другому читанні цей документ в ході позачергового засідання 15 квітня.