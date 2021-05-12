Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях" . Верховная рада приняла эти документы в середине апреля текущего года.

Глава государства подписал законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства" № 1402-ІХ № и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" 1403-ІХ.

Эти законы Верховная рада приняла 15 апреля 2021 года. Они временно упрощают механизм растаможивания автомобилей, импортируемых из Европы, а также способствуют защите окружающей среды.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя. Однако на нее не будет влиять стоимость машины.

Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит одной тысячи евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Согласно документам, по льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО и ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в ​​течение 270 дней.

Под действие законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам “Евро-2” и выше, происходят из страны-оккупанта (страны-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.