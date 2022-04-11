UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня мы знаем, что произошло, - Качиньский о расследовании авиакатастрофы под Смоленском

Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский рассказал об итогах расследования катастрофы 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска самолета Ту-154, на борту которого были президент страны Лех Качинський, его супруга и 86 членов правительственной делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Выступая перед Президентским дворцом в Краковском предместье по случаю 12-й годовщины Смоленской катастрофы, он анонсировал скорое обнародование результатов по этому многолетнему делу.

"Сегодня мы знаем, что произошло. У нас есть этот ответ. У нас есть этот ответ, впервые полный, последовательный, отвечающий на все вопросы, а также проверенный многими различными центрами, в том числе за пределами Польши. Его обсудят в ближайшие дни и недели, он будет представлен публике", - заявил вице-премьер.

Чиновник отметил, что на сбор доказательств ушло много лет, а за последние 3 года произошли "большие изменения" в объяснении обстоятельств катастрофы.

"Это изменение является результатом не только трагического контекста, с которым мы сталкиваемся сегодня. Потому что этот контекст война в Украине, там неслыханные преступления, есть подтверждение - не в первый раз, а в первый раз так близко, так прямо - что Россия не изменилась, что пост коммунизм - потому что есть пост-коммунизм в России - так же преступен, как и коммунизм", - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что катастрофа могла произойти в результате двух взрывов. Причем оба этих взрыва произошли на борту самолета.

Напомним, что в 2020 году Польша инициировала арест российских диспетчеров, работавших при крушении самолета президента Леха Качиньского. По данным польского следствия, они умышленно спровоцировали катастрофу. В РФ исключили выдачу авиадиспетчеров Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаЯрослав КачиньскийРасследованиеАвиакатастрофаКатастрофа под Смоленском