Сьогодні ми знаємо, що сталося, - Качинський про розслідування авіакатастрофи під Смоленськом

Виступаючи перед президентським палацом у Краківському передмісті з нагоди 12-х роковин Смоленської катастрофи, він анонсував оприлюднення результатів у цій багаторічній справі незабаром.

"Сьогодні ми знаємо, що сталося. У нас є ця відповідь. У нас є ця відповідь, вперше повна, послідовна, що відповідає на всі питання, а також перевірена багатьма різними центрами, в тому числі за межами Польщі. Її обговорять найближчими днями та тижнями, вона буде представлена публіці", - заявив віце-прем'єр.

Чиновник зазначив, що на збір доказів пішло багато років, а за останні 3 роки сталися "великі зміни" в поясненні обставин катастрофи.

"Ця зміна є результатом не тільки трагічного контексту, з яким ми стикаємося сьогодні. Тому що цей контекст війна в Україні, там нечувані злочини, є підтвердження - не вперше, а вперше так близько, так прямо - що Росія не змінилася, що посткомунізм - тому що є посткомунізм у Росії - так само злочинний, як і комунізм", - додав він.