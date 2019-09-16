Сегодня на западе Украины возможны дожди

Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет сухой и облачной в большинстве регионов, на западе возможны дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с прохладной и облачной погоды. Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются дожди. Средняя температура по области будет колебаться от +20 до +24, ночью от +6 до +12. На юге задержится теплая погода, днем от +24 до +27.

Погода в Киеве на сегодня

В столице 16 сентября прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22, ночью термометры покажут от +9 до +11. Ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала жаркую и солнечную погоду в понедельник, 16 сентября. По данным синоптика, на большинстве территории возможно повышение температуры до +23...+28 градусов. Осадки не ожидались. В Киеве 16 сентября также прогнозировалась солнечная и теплая погода. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +23.

Кроме того, в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приходе заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.