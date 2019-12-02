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Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 08:00
Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вночі похолодає до -5

Погода в Україні сьогодні, 2 грудня, принесе мокрий сніг у західні, Житомирську та Вінницьку області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях варто чекати сильних опадів у вигляді мокрого снігу. На решті території буде сухо та переважно сонячно.

Вдень температура повітря на заході триматиметься в межах 0...+2 градусів, у південних областях повітря прогріється до +3...+8 градусів. У центральних, східних та північних областях вдень від +1 до -1. Вночі термометри опустяться до -3...-6 градусів.

Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні снігу не прогнозують, однак вдень буде прохолодно. Температура повітря коливатиметься від +1 до -1, а вночі термометри киян покажуть до -3...-5 градусів. Очікується південний вітер до 10 м/с.

Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі спрогнозували погоду на перші дні тижня. У вівторок, 3 грудня, всі регіони України засипле снігом, однак ближче до вихідних опади збережуться лише у східних та деяких центральних областях.

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