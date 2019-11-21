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Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 08:00
Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно, вдень похолодає до -1

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, суттєво погіршиться, у західних областях можливі опади, а у центральних, східних та північних регіонах вдень похолодає до -3. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні західні, Вінницьку та Одеську області охопить дощова погода. На решті території буде сухо, але прохолодно. У східних, центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +1, вночі термометри там покажуть від -8 до +1. На півдні лише в Одеській області температура триматиметься в межах +5...+7 вночі та вдень, в решті південних областей вдень +1...+3, вночі -1...+1. У західних областях вдень від +3 до +14, вночі від +3 до +8.

Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується хмарна та суха погода. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1. Вночі температура залишиться незмінною, від -1 до +1. Також очікуються пориви вітру, 7-12 м/с.

Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що сьогодні, 21 листопада, в Україні очікуються пориви вітру, які місцями посиляться до штормових. У Приазов'ї пориви вітру досягнуть 28 м/с.

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