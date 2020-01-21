Сегодня на Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения начнут действовать с 12:00

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение сегодня, 21 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00. На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения.

"21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направления Надднепрянского шоссе.Работы организуем с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении. Поэтому мы меньше будем влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице после завершения новогодних и рождественских праздников восстановили автомобильное движение в районе Софиевской площади. Владимирский проезд был полностью открыт для проезда автотранспорта.

РБК-Украина писало, что Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу.