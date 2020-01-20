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Киевский суд поместил "минера" моста Метро в психбольницу

Новости » Политика     20.01.2020 - 17:02
Киевский суд поместил "минера" моста Метро в психбольницу
Фото: Алексей Белько (facebook.com/graty.me)

Указанное решение суд принял на заседании 20 января

Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры.

Указанное решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменился, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", - говорится в сообщении.

Киевский суд поместил &quot;минера&quot; моста Метро в психбольницу

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровский районный суд принял решение о продлении ареста Белько. Он должен был находиться под стражей до 12 января 2020 года с возможностью выйти под залог в размере 288 тысяч гривен.

Как известно, 18 сентября Белько заблокировал движение на мосту Метро в столице и угрожал его подорвать. Из-за этого в Киеве был введен специальный оперативный план. В ходе спецоперации Белько был задержан, полиция не обнаружила взрывоопасных предметов.

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