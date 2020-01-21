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Сьогодні на Південному мосту в Києві обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 09:56
Сьогодні на Південному мосту в Києві обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження почнуть діяти з 12:00

У Києві на Південному мосту частково обмежать рух сьогодні, 21 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Обмеження будуть діяти з 12:00 до 20:00. На естакаді Південного мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху.

"21 січня проведемо поточні роботи на асфальтовому покритті у напряму Наддніпрянського шосе.Роботи організуємо з 12:00 до 20:00. У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік. Під час робіт рух частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на Південному мосту в Києві обмежать рух транспортуНагадаємо, раніше у столиці після завершення новорічних та різдвяних свят відновили автомобільний рух в районі Софіївської площі. Володимирський проїзд був повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

РБК-Україна писало, що Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з утримання під вартою на госпіталізацію у психіатричну лікарню.

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