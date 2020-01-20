В Киеве ограничат движение на Южном мосту

Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать 21 января

В Киеве завтра, 21 января, частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Отмечается, что движение будет ограничено с 12:00 до 20:00. На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения.

"21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направления Надднепрянского шоссе. Работы организуем с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении. Поэтому мы меньше будем влиять на трафик", - сообщили в "Киевавтодоре.

Во время работ движение будет частично ограничено.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 20 января, в центре Киева образовалась пробка из автомобилей из-за аварии в районе метро "Кловская". Авария произошла с участием двух автомобилей.

Напомним, ранее в столице после завершения новогодних и рождественских праздников восстановили автомобильное движение в районе Софиевской площади. Владимирский проезд был полностью открыт для проезда автотранспорта.